Gilberto Gil é hostilizado por bolsonaristas no Catar; veja vídeo

Com 80 anos de idade, Gilberto Gil acompanhava estreia da seleção brasileira quando foi identificado por apoiadores de Jair Bolsonaro; assista ao vídeo

O cantor e compositor Gilberto Gil, de 80 anos de idade, foi insultado por um grupo bolsonarista no Catar. O episódio ocorreu enquanto ele acompanhava a vitória do Brasil contra a Sérvia pela primeira fase da Copa do Mundo 2022, na última quinta-feira, 24.

Gil estava ao lado da esposa, Flora Gil, quando foi percebido pelos apoiadores de Jair Bolsonaro (PL). O vídeo publicado pelo deputado federal André Janones (Avante) mostra o início da confusão. Na parte interna do Estádio Lusail, onde o jogo acontecia, o artista é identificado e vira alvo de xingamentos.

"Vamo Bolsonaro, vamo Lei Rouanet", disse, com ironia, um bolsonarista. Quando Gil, com 80 anos de idade, se dirigia às cadeiras para acompanhar a partida, mais pessoas o acompanharam. "Vem, vem. Você ajudou o Brasil pra c... Vamo lá. Vai lá. Valeu, Lei Rouanet. Obrigado, filha da p...", disseram.

Assista ao vídeo com ofensas a Gilberto Gil



A nova onda da extrema direita é cometer crimes. É terrorismo, ameaça, injúria. O crime foi filmado, aparentemente o bandido se orgulha do que fez com Gilberto Gil (80 anos de idade), a quem presto toda a minha solideriedade. Vamos tornar o vagabundo famoso. Lixo humano, escória! pic.twitter.com/xTnFX3t9G8 — André Janones (@AndreJanonesAdv) November 27, 2022

Após a repercussão do episódio nas redes sociais, Gilberto Gil publicou um vídeo agradecendo as pessoas que se solidarizaram. "Nossos agradecimentos meus e da Flora, por essa solidariedade, essa corrente solidária, diante dessa agressão, dessa coisa estúpida. É o terceiro turno, na verdade né, dos inconformados, querendo manter o ódio, a agressividade, e amanhã é Brasil de novo", declara Gil

Obrigado a todos pela corrente de solidariedade, aos amigos que ligaram e se manifestaram nas redes sociais. Amanhã estaremos torcendo pela seleção brasileira e por um Brasil sem ódio #GilbertoGil @Floragil2222 pic.twitter.com/Cr8iAFzvxN — Gilberto Gil (@gilbertogil) November 27, 2022

