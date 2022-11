Alemanha reage e busca empate contra a Espanha, mas fica na lanterna do Grupo E

No duelo que fechou a rodada deste sábado da Copa do Mundo, Espanha e Alemanha ficaram no empate em 1 a 1, em duelo disputado no Al Bayt. Morata abriu o placar para os espanhóis, enquanto Füllkrug igualou o marcador e evitou o que seria uma derrota trágica para os alemães.

Com o resultado, tudo segue aberto para a última rodada. A Espanha continua na liderança, agora com quatro pontos. Já a Alemanha fica na lanterna da chave com o seu primeiro ponto, mas segue com chance de avançar para o mata-mata. Japão, na segunda colocação, e Costa Rica, na terceira, completam o grupo com três pontos cada.



A última e decisiva rodada será disputada na próxima quinta-feira, às 16 horas (de Brasília). No Al Bayt, a Alemanha encara a Costa Rica. Já no Internacional Khalifa, Japão e Espanha se enfrentam no outro duelo decisivo na chave.

O jogo

O placar não foi alterado na primeira etapa, mas não faltaram boas oportunidades para as equipes. A Espanha começou a partida dominando as ações e quase saiu na frente logo aos seis minutos, quando Dani Olmo finalizou na entrada da área, mas Neuer fez grande defesa e a bola ainda bateu no travessão.

Pouco depois, aos dez minutos, Gnabry fez o goleiro Unai Simón trabalhar, mas o lance já estava paralisado por impedimento. A partida seguiu aberta e equilibrada, com as defesas mostrando boa solidez para segurar o 0 a 0 até o intervalo.

Aos 39 minutos, a Alemanha até chegou a balançar a rede quando Rudiger cabeceou livre dentro da área, mas a arbitragem assinalou impedimento do zagueiro no momento do levantamento feito por Kimmich.

Segundo tempo

Depois do intervalo, as equipes voltaram sem alterações, e a partida seguiu bem disputada. Aos 11 minutos, a Alemanha chegou perto de abrir o placar quando Gundogan serviu Kimmich após o vacilo da zaga espanhola, mas Unai Simón fez boa defesa e mandou para escanteio.

Com o duelo aberto, a Espanha saiu em vantagem aos 16 minutos. Após boa jogada coletiva, Alba recebeu pela esquerda e cruzou na medida para Morata, que se antecipou à marcação e finalizou para inaugurar o marcador.

Pouco depois, aos 19, Asensio teve a chance de ampliar para os espanhóis, mas mandou por cima do gol. Já a Alemanha quase empatou a partida aos 27, quando Musiala recebeu dentro da área, mas finalizou em cima do goleiro e desperdiçou a oportunidade.

Apesar disso, os alemães seguiram em cima após as alterações do técnico Hansi Flick e chegaram ao gol de empate aos 37 minutos. O centroavante Füllkrug recebeu bom passe de Musiala dentro da área e finalizou cruzado, no alto, para igualar o marcador.

Os minutos finais foram de muita correria e pouca inspiração pelos dois lados para buscar o gol da vitória. Assim, o empate em 1 a 1 prevaleceu até o apito final.

