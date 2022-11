Nascido no ES, Richarlison se solidariza após ataque a escolas em Aracruz

O atacante Richarlison, autor dos dois gols da vitória da seleção brasileira sobre a Sérvia, na estreia da Copa do Mundo do Catar, utilizou suas redes sociais neste sábado, 26, para lamentar e se solidarizar com as vítimas de um ataque a duas escolas em Aracruz, no Espírito Santo, seu estado natal. Três pessoas morreram e outras 13 ficaram feridas no episódio.

"Minha solidariedade e tristeza pelo que aconteceu ontem no meu estado, em Aracruz. Professoras e uma criança morta. Coisa impossível de acreditar que ainda aconteça. Muita força e carinho pras famílias e amigos", escreveu o Pombo em seu Twitter.

Na última sexta-feira, 25, um atirador invadiu e atacou a Escola Estadual Primo Bitti e uma escola particular, ambas localizadas na Praia do Coqueiral, a 22 quilômetros do centro de Aracruz.

O assassino, de 16 anos e aluno de um dos estabelecimentos, foi preso na mesma tarde, segundo o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB). Ele decretou luto oficial de três dias.

Brasil na Copa do Catar

O Brasil é o primeiro colocado do grupo G, com três pontos conquistados, a mesma pontuação da Suíça, adversária desta segunda-feira, 28, às 13 horas (de Brasília). Neymar e Danilo são desfalques por lesão.

