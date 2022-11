Com a vitória de 2 a 1, a seleção francesa é a primeira a garantir vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar

A França venceu a Dinamarca por 2 a 1 neste sábado, 26, no Estádio 974, pela segunda rodada do grupo D da Copa do Mundo no Catar. A estrela Mbappé marcou os dois gols dos franceses, garantindo a classificação antecipada da atual campeã mundial para as oitavas de final do principal torneio do mundo.

Mbappé marcou primeiro aos 15 minutos da segunda etapa, mas o zagueiro Christensen empatou para a Dinamarca logo em seguida em cobrança de escanteio. O craque do PSG, no entanto, apareceu novamente na reta final de jogo, dando a vitória aos franceses.

Com os resultados da rodada, a França segue na liderança do D com seis pontos, enquanto a Dinamarca aparece na terceira posição, com um. Austrália está na segunda colocação, com três unidades, e a Tunísia amarga a lanterna, com uma.

Mais cedo, a Austrália bateu a Tunísia por 1 a 0 e somou seus primeiros pontos no Mundial. Na última rodada da fase de grupos competição, a França enfrenta a Tunísia na quarta-feira, 30, às 12 horas (de Brasília). Já os dinamarqueses terão pela frente os australianos no mesmo dia e horário.

Primeiro tempo

A primeira etapa da partida ficou marcada por uma superioridade da França, que não converteu suas principais chances em gol.

Aos 20 minutos, os franceses quase abriram o placar com Rabiot, que recebeu cruzamento de Dembele e cabeceou forte para a defesa de Schmeichel, goleiro dinamarquês.

Doze minutos mais tarde, Griezmann recebe na área pela esquerda e chutou cruzado, parando novamente em Schmeichel, que salvou com o pé esquerdo.

A primeira chance da Dinamarca veio aos 35 minutos, com Cornelius. O atacante recebeu passe de Lindstrom em contra-ataque, mas finalizou sem direção.

A França ainda teria uma grande chance com Mbappé, que recebeu cruzamento rasteiro de Mbappé na grande área, mas não finalizou com precisão.

Segundo tempo

Na segunda etapa, a França começou em cima dos dinamarqueses. Aos 10 minutos arrancada de Mbappé desde o meio campo, mas parou no goleiro da Dinamarca

Cinco minutos depois, Griezmann recebeu lançamento de Tchouameni e, de frente para o gol, pegou mal e chutou por cima.

Após tanto pressionar, a França abriu o placar com Mbappé. Em jogada de velocidade, o atacante do PSG fez dobradinha com Theo Hernandez e finalizou na pequena área, sem chances para Schmeichel.

A Dinamarca, porém, não sentiu o baque e empatou sete minutos depois, com o zagueiro Christensen. O defensor do Barcelona aproveitou cobrança de escanteio batida por Eriksen e resvalada por Andersen, concluindo de cabeça contra um batido Lorris.

Os comandados de Kasper Hjulmand se animaram e quase viraram com Lindstrom, que recebeu cruzamento pela esquerda e finalizou firme, para defesa de Lorris.

Faltando 10 minutos para o fim de jogo, Tchouameni quase marcou para a França em cobrança de escanteio, mas teve sua cabeçada desviada pelos defensores dinamarqueses.

A virada francesa veio nos minutos finais de jogo, novamente com Mbappé. O ponta recebeu cruzamento na medida de Griezmann e completou para o fundo das redes.

FICHA TÉCNICA

FRANÇA 2 X 1 DINAMARCA

Local: Estádio 974, em Doha, no Catar

Data: 26 de novembro de 2022, sábado

Horário: 13 horas (de Brasília)

Árbitro: Szymon Marciniak (Polônia)

Assistentes: Pawel Sokolnicki (Polônia) e Tomasz Listkiewicz (Polônia)

VAR: Tomasz Kwiatkowski (Polônia)

Cartões amarelos: Christensen, Cornelius (Dinamarca); Koundé (França)

GOLS: Mbappé (15 minutos e 41 do 2ºT); Christensen (22 minutos do 2ºT)

FRANÇA: Lloris; Koundé, Varane (Konaté), Upamecano e Theo Hernandez; Tchouameni, Rabiot e Griezmann (Fofana); Mbappé, Giroud (Thuram) e Dembele (Coman).

Técnico: Didier Deschamps

DINAMARCA: Schmeichel; Andersen, V.Nelsson e Christensen; Kristensen (Bah), Hojbjerg, Eriksen e Maehle; Damsgaard (Noorgaard) (Dolberg), Lindstrom e Cornelius (Braithwaite).

Técnico: Kasper Hjulmand

