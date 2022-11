Grupo C: Argentina pode ser eliminada hoje da Copa; veja cenários

Após derrota para Arábia Saudita, situação da Argentina é delicada na Copa e seleção de Messi pode ser eliminada na 2ª rodada; veja cenários do grupo C

Após a Argentina ser surpreendida e perder de virada para a Arábia Saudita na terça-feira, 22, os cenários de classificação do grupo C da Copa do Mundo 2022 ganharam destaque e dúvidas sobre o futuro da seleção de Messi, considerada uma das grandes favoritas.

Com o resultado, os argentinos estão na lanterna do grupo C, sem nenhum ponto. A Arábia Saudita, por sua vez, está na liderança, com três. O grupo ainda conta com México e Polônia, que empataram por 0 a 0, no Estádio 974.

A Argentina volta a campo hoje, 26, às 16 horas (horário de Brasília), quando enfrenta o México, no Estádio Lusail. No mesmo dia, mas às 10 horas (horário de Brasília), a Arábia Saudita enfrenta a Polônia, no Estádio da Cidade da Educação.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Entre os cenários de classificação das seleções do grupo C, a eliminação da seleção argentina ainda na segunda rodada da Copa do Mundo é uma realidade.

Veja abaixo todas as possibilidades para a Argentina e demais seleções de sua chave:

Copa do Mundo 2022: cenários de classificação da Argentina no grupo C

Apenas vitória ou empate importam para a Argentina no jogo contra o México;



Arábia Saudita já pode se classificar direto vencendo a Polônia;

Empate nos dois jogos mantém todos com chance de classificação;

Mesmo se perderem, México e Polônia seguem com chances de vaga nas oitavas



Copa do Mundo 2022: Grupo C, da Argentina

Argentina



Arábia Saudita



México



Polônia

Jogos de hoje, 26, da Copa do Mundo: horário e onde assistir ao vivo

Neste sábado, 26, quatro jogos serão disputados pela segunda rodada da fase de grupos nas chaves C e D. Tunísia, Austrália, Polônia, Arábia Saudita, França, Dinamarca, Argentina e México jogam.

Tunísia x Austrália - 7 horas (horário de Brasília) - Globo, SporTV e FIFA+



- 7 horas (horário de Brasília) - Globo, SporTV e FIFA+ Polônia x Arábia Saudita - 10 horas (horário de Brasília) - Globo, SporTV e FIFA+

- 10 horas (horário de Brasília) - Globo, SporTV e FIFA+ França x Dinamarca - 13 horas (horário de Brasília) - Globo, SporTV e FIFA+



- 13 horas (horário de Brasília) - Globo, SporTV e FIFA+ Argentina x México - 16 horas (horário de Brasília) - Globo, SporTV e FIFA+

Jogos da Copa do Mundo 2022: onde assistir ao vivo?



A Rede Globo mantém a exclusividade na transmissão da Copa do Mundo na TV aberta, além do canal fechado SporTV e serviço de streaming Globoplay que também irão transmitir a competição.

Sobre o assunto Príncipe da Arábia Saudita irá premiar atletas com carro de luxo por vitória contra Argentina

Decisão para a Argentina e confronto entre favoritos no grupo C movimentam o 7º dia da Copa

Tags