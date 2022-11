Técnico de Gana reclama de pênalti para Portugal: "Bônus para Cristiano Ronaldo?"

Treinador reclamou do pênalti marcado em favor do time europeu, que deu a oportunidade para Cristiano Ronaldo bater um recorde e marcar pelo quinto Mundial consecutivo

Otto Addo, técnico de Gana, não ficou satisfeito com a arbitragem desta quinta-feira, 25, na derrota de sua equipe diante de Portugal, na estreia da Copa do Mundo. O treinador reclamou do pênalti marcado em favor do time europeu, que deu a oportunidade para Cristiano Ronaldo bater um recorde e marcar pelo quinto Mundial consecutivo.

"Talvez o Cristiano Ronaldo tenha tido um bónus por ser uma estrela", reclamou Otto Addo. "Vocês [jornalistas] têm de perguntar ao árbitro, porque tivemos um corpo a corpo entre os jogadores dentro da área. Não sei se o VAR não estava prestando atenção, ou o árbitro, mas se virmos as imagens foi uma falta contra a nossa equipe", emendou.

Em relação ao jogo, Otto Addo lamentou os erros defensivos de Gana, porém elogiou a valentia dos atletas pelo desempenho. O time africano estreou contra uma das principais forças do futebol europeu.

"Estamos muito dececionados, principalmente porque fizemos uma boa partida", destacou o treinador de Gana.