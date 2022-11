Decisão para a Argentina e confronto entre favoritos no grupo C movimentam o 7º dia da Copa

Além dos "hermanos", o duelo entre França e Dinamarca é atrativo do sétimo dia de disputas no mundial do Catar

A Copa do Mundo do Catar está chegando ao sétimo dia de disputas. Neste sábado, 26, os Grupos C e D irão disputar a segunda rodada do mundial. Os confrontos serão entre Tunísia x Austrália, Polônia x Arábia Saudita, França x Dinamarca e Argentina x México. Assim como nos outros dias, as partidas serão disputadas às 07 horas, 10 horas, 13 horas e 16 horas.

Tunísia x Austrália

Para abrir a segunda rodada no Grupo D da Copa do Mundo, os dois times considerados “azarões” entram em campo. Logo às 07 horas, Tunísia e Austrália se enfrentam no Estádio Al Janoub, em Al-Wakrah.

Os australianos chegam ao confronto com a obrigação de pontuar, já que foram goleados pela França na primeira rodada. Por outro lado, os tunisianos mostraram bom desempenho na primeira rodada e arrancaram um ponto da favorita Dinamarca.

Polônia x Arábia Saudita

Já no Grupo C, o duelo que abre a rodada é entre Polônia e Arábia Saudita, que vivem momentos distintos dentro da competição. O confronto tem como palco o Estádio Cidade da Educação, em Doha. A bola rola a partir das 10 horas.

Os sauditas foram a grande surpresa da primeira rodada da Copa do Mundo. Considerados como a menor força da chave, a Arábia venceu a poderosa Argentina de virada e embolou o Grupo C. Os poloneses, no que lhe concerne, decepcionaram ao serem inferiores ao México no empate sem gols.



França x Dinamarca

Também pelo Grupo C, França e Dinamarca se enfrentam no duelo mais esperado da chave. As duas seleções consideradas favoritas entram em campo a partir das 13 horas, no Estádio 974, em Doha.

Após decepcionar na estreia e empatar por 0 a 0 com a Tunísia, os dinamarqueses têm a difícil missão de enfrentar a atual campeã da Copa do Mundo. Do outro lado, o clima é diferente. Os franceses conseguiram superar os diversos desfalques e golearam a Austrália por 4 a 1.



Argentina x México

Para encerrar a rodada no Grupo D, o duelo mais aguardado do dia. A poderosa Argentina busca se recuperar contra o México, que é considerado por muitos como a segunda força do grupo. A bola rola às 16 horas, no Estádio Lusail.

Depois da derrota inesperada contra a Arábia Saudita, os argentinos precisam, a todo custo, vencer o México para não se complicar na complicar no mundial. O México, em caso de vitória, poderá encaminhar a classificação para a próxima fase.

