Copa 2022: Ronaldo testa positivo para Covid-19 e não irá à estreia do Brasil

Artilheiro do pentacampeonato, em 2002, atacante está com coronavírus e não poderá ir ao Lusail Stadium nesta quinta-feira, 24

A seleção brasileira vai estrear na Copa do Mundo nesta quinta-feira, 24, diante da Sérvia, às 16 horas (de Brasília), no Lusail Stadium. Ronaldo "Fenômeno", herói do pentacampeonato do Brasil e atual dono da SAF do Cruzeiro, iria acompanhar a partida no estádio.

Porém, Ronaldo revelou em vídeo divulgado nos stories de seu instagram que testou positivo para Covid-19 e não poderá estar no Lusail Stadium.

"Fala, galera. Ontem à noite eu tive pequenos sintomas de gripe, não me preocupei muito, mas hoje de manhã eu acordei com sintomas de gripe, uma gripe leve. Acabei fazendo o teste de covid para tirar a dúvida e testei positivo. Ficarei isolado nos próximos cinco dias aqui no quarto do hotel. Como vocês podem ver, está tudo bem", afirmou o "Fenômeno".

"Estou acompanhando a Copa aqui no Catar, estava programado para assistir o jogo da seleção hoje no estádio. Não poderei ir, mas estarei aqui na torcida e quero desejar toda a sorte do mundo para a seleção brasileira, arrebentem, e estarei aqui na torcida", completou Ronaldo.

O "Fenômeno" assumiu o comando da SAF do Cruzeiro no início deste ano. Na temporada, a Raposa conseguiu o acesso para a primeira divisão do futebol brasileiro após três anos na Série B.

