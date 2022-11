"Pressão é inevitável", comenta Tite sobre expectativa de título

Vivendo os últimos dias antes da estreia na Copa do Mundo do Catar, Tite concedeu uma entrevista coletiva nesta quarta-feira, 23, visando a partida contra a Sérvia.

O técnico da seleção comentou sobre diversos assuntos, desde escalação e pressão para ganhar uma Copa do Mundo até as dancinhas nas comemorações dos jogadores.

Treinador não revela a escalação

Muito perguntado sobre a escalação para o jogo contra a Sérvia, o treinador brasileiro não confirmou os 11 iniciais. “A equipe não vou definir para não dar ao adversário a oportunidade de saber. As variações vocês sabem e não vou falar. Eu faço escolhas, agrado a uns e outros, não”, disse ele.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Manutenção como treinador e pressão na Copa do Mundo do Catar

A expectativa para uma possível conquista de título também foi tema da coletiva. O treinador chamou de “quebra de paradigma” a sua manutenção como treinador da seleção após a eliminação para a Bélgica em 2018.

Tite ainda disse que a pressão para ganhar uma Copa é “inevitável”, mas que é uma pressão vivida pelo país todo. O comandante da seleção canarinha ainda brincou com o tema.

"A história da Seleção é linda e traz pressão, sim, mas a pressão que um país todo vive, apaixonado, está nas ruas. Principalmente a garotada, serve como processo educativo e o futebol também é de educação, fundamentalmente. Tem pressão, mas a tranquilidade de saber das oportunidades que surgem na vida, que sonhar faz parte, disse ele.

"O Tostão fala isso, que é bom sonhar, então sonhamos fazer uma grande Copa e ser campeão. E se não for, fazer o melhor. Um só vai ser campeão, mas tem a sensatez e naturalidade que outras grandes seleções buscam este patamar. Pressão é inevitável", concluiu.

Tite defende comemoração de seus jogadores

Questionado sobre as dancinhas dos jogadores, Tite naturalizou as comemorações. “É uma característica nossa, assim como respeitamos as culturas dos países, respeitem a nossa”, disse ele, afirmando que as danças não têm nada de pejorativo.



O Brasil estreia na Copa do Mundo do Catar na próxima quinta-feira, 24, contra a Sérvia, às 16 horas.

Sobre o assunto Tite escolhe Thiago Silva como capitão do Brasil na estreia da Copa

Seleção brasileira inicia contra a Sérvia a corrida rumo ao Hexa

Raphinha diz que seleção disputa Copa do Catar sob pressão por título

Tags