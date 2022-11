Lateral da Arábia Saudita sofre fraturas no rosto e pode perder restante da Copa

A Arábia Saudita deve ter uma baixa importante para o restante da Copa do Mundo. O lateral esquerdo Yasser Al-Shahrani sofreu uma fratura na mandíbula e em ossos do lado esquerdo da face, além de uma hemorragia interna, na vitória de 2 a 1 contra a Argentina, nesta terça-feira. Ele passou por cirurgia e afirmou que está bem.

O defensor se machucou nos acréscimos do segundo tempo, quando os sauditas já lideravam o placar. Após levantamento na área, o goleiro Al-Owais saiu do gol para dar um soco na bola. No salto, porém, ele acabou dando uma joelhada no rosto do companheiro.

Yasser Al-Shahrani, então, caiu desacordado no gramado e precisou ser atendido às pressas. Após um grande clima de tensão tomar conta do Estádio Lusail, o lateral deixou o campo de maca e foi substituído por Mohammed Al-Breik.

A Arábia Saudita volta a campo agora no sábado, às 10 horas (de Brasília), quando encara a Polônia, pela segunda rodada do grupo C da Copa do Mundo. Os sauditas lideram a chave, com três pontos.

