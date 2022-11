"Eu nunca vivi uma situação assim", diz zagueiro belga sobre veto da Fifa à braçadeira

Jan Vertonghen reclama da ação da Fifa sobre a campanha anti LGBTfobia do "One Love"

O zagueiro da seleção Belga, Jan Vertonghen, se pronunciou após sete seleções desistirem de usar a braçadeira do movimento “One Love”. A decisão foi anunciada pelas federações dos países após a Fifa afirmar que sanções seriam aplicadas.

Em entrevista coletiva, Vertonghen reclamou que nunca viveu um momento como esse e considera a ação uma forma de controle da Fifa. “Eu nunca vivi uma situação assim. E espero nunca mais viver. Não é algo legal”, comentou o atleta.

Na partida entre Inglaterra e Irã, o atacante inglês, Harry Kane, entraria com a faixa colorida do movimento. Contudo, com a sanção, o jogador jogou com uma braçadeira escrita “No Discrimination”, “Não à Discriminação” em português.

Entenda o caso

O Catar tem sido alvo de duras críticas pelos problemas envolvendo os direitos humanos, desde os problemas com os trabalhadores que construíram os estádios, com registro de mortes, até as leis LGBTfóbicas do país.

Como forma de protesto, alguns países - Holanda, Bélgica, Dinamarca, França, Alemanha, Suíça e País de Gales - aderiram à causa LGBTQIA+ do movimento “One Love” e usariam uma braçadeira de capitão nas cores do arco-íris. Entretanto, na última segunda-feira, 21, a Fifa anunciou que os países que aderissem à campanha sofreriam sanções esportivas, podendo ir de multas até cartões amarelos para jogadores que utilizassem a faixa.

O medo de uma possível punição fez as seleções recuarem no posicionamento. O meia alemão Toni Kroos criticou as seleções por desistirem.

O jogador do Real Madrid recordou uma antiga declaração sua na qual afirmou que jogadores são "marionetes da Fifa e da Uefa". Em seu Twitter, ele complementou dizendo: "E não só os jogadores...".



