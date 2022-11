FutCast fará cobertura especial da Copa do Mundo do Catar; saiba detalhes

O FutCast fará uma live ao vivo por dia durante toda a Copa do Mundo, com muita análise, resenha e debate sobre tudo que aconteceu nos jogos do Mundial

A Copa do Mundo está chegando, e O POVO prepara uma cobertura completa — e totalmente multiplataforma — para o maior evento futebolístico do planeta. O FutCast, claro, já está no clima do Catar e não vai ficar de fora dessa: uma live ao vivo por dia até o fim da competição, com muita análise, resenha e debate sobre tudo que aconteceu nos jogos.



Os programas serão realizados ao vivo no canal do YouTube do O POVO e disponibilizados posteriormente no Spotify. Durante a primeira fase, o FutCast será realizado sempre após o término da rodada, às 18 horas (horário de Brasília).

A exceção fica por conta da partida de estreia entre Catar e Equador, no domingo, 20, que começa às 13 horas (horário de Brasília). Desta forma, o FutCast entra no ar logo após o duelo, às 15 horas.



Em dias de jogos do Brasil, independente dos outros confrontos da rodada, o FutCast contará com uma edição especial. O programa começará depois que a partida da Canarinho acabar.



Neste período da fase de grupos, a seleção brasileira estreia contra a Sérvia na quinta-feira, 24, às 16 horas, encara a Suíça na segunda, 28, às 13 horas, e encerra diante de Camarões na sexta-feira, 2 de dezembro, novamente às 16 horas.



"A Copa do Mundo do Catar marca quatro anos do projeto FutCast. Iniciamos justamente no Mundial passado. Neste período, o podcast cresceu e entrou no circuito do ao vivo no Youtube. E nesta edição, iremos fazer uma ampla cobertura com muita análise e bom humor durante todos os dias da competição e muita interação com o torcedor. Será um momento desafiador e divertido", comentou Lucas Mota, editor-adjunto de Esportes do O POVO e apresentador do FutCast.



Reforço na equipe do FutCast



Além do já conhecido trio formado por Fernando Graziani, Thiago Minhoca e Lucas Mota, que compõem de forma fixa o elenco do FutCast, haverá reforços vindos da equipe do Esportes O POVO, além de convidados.



FutCast nasceu na Copa do Mundo de 2018



Sob a alcunha de “o podcast do torcedor cearense”, o FutCast surgiu durante a Copa do Mundo de 2018, realizado na Rússia. Na época, o torneio teve uma cobertura especial do programa, que posteriormente se concentrou em assuntos voltados para o futebol do estado do Ceará.



Vale lembrar que o último episódio com temas a respeito do futebol cearense, que contou com uma análise sobre a temporada de Ceará e Fortaleza ao longo de 2022, foi gravado no dia 14 deste mês e está disponível no YouTube do O POVO e nas principais plataformas de podcast.



Agora, os assuntos sobre o cenário local dão uma pausa e o foco passa a ser, após quatro anos desde a última cobertura, a Copa do Mundo do Catar.



Confira as plataformas para assistir o FutCast na Copa do Mundo do Catar:

