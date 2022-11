Jornalista dinamarquês é ameaçado ao vivo por oficiais do Catar

Repórter chegou a mostrar a licença para filmar e as credenciais para a Copa do Mundo. No entanto, os oficiais se recusaram a liberar o jornalista a trabalhar no local

Às vésperas do início da Copa do Mundo, o jornalista Rasmus Tantholdt foi ameaçado por autoridades de segurança do Catar quando estava fazendo uma entrada ao vivo. Os agentes do país ameaçaram quebrar os equipamentos da equipe de filmagem da TV2, da Dinamarca.

"Estamos ao vivo na televisão dinamarquesa. Senhor, você convidou o mundo inteiro para vir aqui, por que não podemos filmar? É um lugar público", disse o repórter dinamarquês.

O repórter chegou a mostrar a licença para filmar e as credenciais para a Copa do Mundo. No entanto, os oficiais se recusaram a liberar o jornalista a trabalhar no local. O Comitê Supremo do Catar pediu desculpas formais à equipe de televisão pelo episódio.

O Dinamarquês ainda alertou sobre situações semelhantes com a imprensa no país. “Diz muito sobre o que é o Catar. Você pode ser atacado e ameaçado enquanto trabalha na mídia livre. Não é um país democrático. Minha experiência após visitar 110 países no mundo é: quanto mais você tem a esconder, mais difícil é pra fazer uma reportagem lá”, destacou.

A realização da Copa do Mundo no Catar é alvo de várias críticas devido à violação de direitos humanos no país. A liderança do Catar na Copa do Mundo garantiu à Fifa que, apesar das rígidas leis anti-LGBTQ+, vai cumprir as regras da federação, as quais promovem tolerância e inclusão durante os jogos. Além disso, existe a acusação de suposta utilização de mão de obra escrava na construção dos estádios, que provocaram a morte de cerca de 15 a 18 mil pessoas.



