Gareth Bale garante estar "100% em forma" para Copa do Catar

Antes de partir rumo à Copa do Mundo do Catar, a primeira em 64 anos para a seleção do País de Gales, a estrela do time Gareth Bale declarou estar em perfeitas condições para jogar.

O jogador de 33 anos jogou apenas meia hora desde que completou seus primeiros 90 minutos em mais de um ano em setembro, na derrota de Gales diante da Polônia na Liga das Nações (1-0).

Bale revelou que não estava completamente em forma depois de deixar o banco de reservas para marcar um gol nos últimos instante que contribuiu para a vitória do Los Angeles FC na final da MLS contra o Philadelphia Union em 5 de novembro (3-3 nos 120 minutos de jogo, 3-0 nos pênaltis).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Mas antes da partida da seleção de Gales rumo ao Catar na terça-feira, o ex-atacante do Real Madrid garantiu estar "100% em forma e pronto para ir".

Ao ser perguntado se poderia jogar três jogos de 90 minutos contra Estados Unidos, Irã e Inglaterra em um período de nove dias, durante a fase de grupos do Mundial, respondeu: "Sim, sem problema".

"Estou totalmente em forma e pronto para ir. Se tenho que jogar três partidas completos, jogarei três partidas completas", explicou.

"Foi difícil, principalmente no aspecto mental. Suponho que para todo o mundo, as últimas três ou quatro semanas têm sido difíceis, quando ouço notícias de alguns jogadores se lesionando e sabendo que iam perder a Copa do Mundo", afirmou.

"Ao falar com alguns dos jogadores, foi mentalmente difícil para eles jogarem neste fim de semana e estamos rezando para não termos lesões, porque é uma grande ocasião", continuou o líder do País de Gales.

A seleção treinada por Rob Page começa sua campanha na Copa do Mundo contra os Estados Unidos no dia 21 de novembro e jogará quatro dias depois contra o Irã. Seu último adversário no grupo B será a Inglaterra no dia 29 de novembro.

"No papel, temos o grupo mais difícil da Copa do Mundo (o único com quatro seleções no Top 20 do ranking da Fifa) e estamos simplesmente fazendo o melhor planejamento possível para termos as melhores chances de vencer", concluiu.









Tags