Copa do Mundo: Ronaldo diz que Neymar merece confiança dos torcedores

Um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro, Ronaldo Fenômeno está ao lado de Neymar para a disputa da Copa do Mundo de 2022 no Catar. O ex-atacante considera que o craque do PSG demonstrou que está 100% focado em levar o Brasil ao hexacampeonato na competição que começa no próximo dia 20 de novembro.

"Ele deu a demonstração clara que a Copa é um foco importante. Voltou 15 dias mais cedo e começou a treinar, evitou ao máximo os eventos sociais e se dedicou", disse Ronaldo, em evento da Betfair na capital paulista.

Para Ronaldo, esse Neymar focado já está demonstrando seu poder com a camisa do PSG. O jogador é o atual artilheiro do Campeonato Francês ao lado de Mbappé, 11 com gols. Na temporada, o craque tem 19 jogos, 15 gols e 11 assistências.

"O Neymar está jogando muito. Deu a prova que merece a nossa confiança. Torço para que seja o protagonista", emendou Ronaldo, que esteve nos Mundiais de 1994, 1998, 2002 e 2006 - faturando dois títulos com a Seleção Brasileira.

