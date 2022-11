Copa do Mundo: Holanda divulga lista dos 26 convocados

Em busca do primeiro título mundial, a Laranja Mecânica figura no grupo A da Copa, ao lado do Catar, Equador e Senegal

A Holanda divulgou nesta sexta-feira, 11, os 26 jogadores que representarão a seleção na Copa do Mundo do Catar, que inicia no dia 20 de novembro. Na lista do veterano técnico Louis van Gaal, o destaque ficou com o alto número de jovens jogadores que irão ao torneio.

Justin Bijlow, Jurrien Timber, De Ligt, Malacia, Frimpong, Frenkie de Jong, Koopmeiners, Cody Gakpo, Kenneth Taylor, Xavi Simons, Steven Bergwijn e Noa Lang, todos possuem 25 anos ou menos. A convocação marca uma renovação da equipe holandesa após a saída de nomes como Robben, Sneijder e van Persie.

Outros já conhecidos, como o zagueiro van Dijk, do Liverpool, e o atacante Memphis Depay, do Barcelona, também marcaram presença. As grandes ausências ficaram por conta dos meio-campistas Wijnaldum, por lesão, e Gravenberch, do Bayern, por opção técnica.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em busca do primeiro título mundial, a Laranja Mecânica figura no grupo A da Copa, ao lado do Catar, Equador e Senegal. Sua estreia acontece no dia 21 de novembro, diante da seleção senegalesa, no estádio Al Thumama.

Sobre o assunto Copa do Mundo: Adversária do Brasil, Sérvia anuncia convocados

Copa do Mundo: Ronaldo diz que Neymar merece confiança dos torcedores

Copa do Mundo: Com Mané na lista, Senegal divulga convocados

Confira a lista completa divulgada pela Holanda para a Copa do Mundo:

Goleiros: Justin Bijlow (Feyernoord), Andries Noppert (Heerenveen) e Remko Paasver (Ajax);

Defensores: Daley Blind (Ajax), Dumfries (Inter de Milão), Tyrell Malacia (Manchester United), Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen), Virgil van Dijk (Liverpool), De Ligt (Bayern), De Vrij (Inter de Milão), Nathan Aké (Manchester city) e Jurrien Timber (Ajax);

Meio-campistas: Davy Klaassen (Ajax), Marten de Room (Atalanta), Koopmeiners (Atalanta), Kenneth Taylor (Ajax), Frenkie de Jong (Barcelona), Steven Berghuis (Ajax), Cody Gakpo (PSV) e Xavi Simons (PSV);

Atacantes: Memphis Depay (Barcelona), Steven Bergwijn (Ajax), Wout Weghorst (Besiktas), Vicente Janssen (Antwerp), Luuk de Jong (PSV) e Noa Lang (Club Brugge).

Tags