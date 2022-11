Copa do Mundo: Com Cristiano Ronaldo, Portugal divulga convocação

O time de Cristiano Ronaldo e companhia estreia na Copa do Mundo contra Gana, no dia 24 de novembro

A seleção de Portugal, comandada pelo técnico Fernando Santos, anunciou na última quinta-feira, 10, os jogadores convocados para a Copa do Mundo no Catar. O astro Cristiano Ronaldo, de 37 anos, está presente na lista.

O craque do Manchester United vai disputar o quinto Mundial com a seleção portuguesa. Cristiano Ronaldo esteve presente nas edições de 2006, na Alemanha, 2010, na África do Sul, 2014, no Brasil, e 2018, na Rússia.

Ainda no ataque, nomes como João Félix e Rafael Leão estão na lista. Os jogadores são destaques do Atlético de Madrid e Milan, respectivamente.

No meio-campo, estão as principais ausências. Renato Sanches (25 anos), do Paris Saint-Germain, e João Moutinho (36 anos), do Wolverhampton, ficaram de fora. Ambos fizeram parte do elenco campeão da Eurocopa em 2016, na França.

Em contrapartida, nomes de destaque do futebol mundial estão na lista. Bernardo Silva, do Manchester City, Bruno Fernandes, do Manchester United, e Vitinha, do Paris Saint-Germain, foram chamados por Fernando Santos.

A seleção de Portugal busca a primeira conquista de sua história na Copa do Mundo. No grupo H, junto de Uruguai, Coreia do Sul e Gana, os portugueses aparecem como potenciais rivais da Seleção Brasileira em uma eventual partida de oitavas de final.

O time de Cristiano Ronaldo e companhia estreia na Copa do Mundo contra Gana, no dia 24 de novembro, às 13 horas (de Brasília), no Stadium 974.

Confira a convocação completa de Portugal:

Goleiros: Diogo Costa (Porto), Rui Patrício (Roma) e José Sá (Wolverhampton);

Defensores: Diogo Dalot (Manchester United), João Cancelo (Manchester City), António Silva (Benfica), Danilo (Paris Saint-Germain), Pepe (Porto), Rúben Dias (Manchester City), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain) e Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund);

Meio-campistas: Rúben Neves (Wolverhampton), Palhinha (Fulham), João Mário (Benfica), Matheus Nunes (Wolverhampton), Otávio (Porto), Vitinha (Paris Saint-Germain), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City) e William (Real Bétis);

Atacantes: Cristiano Ronaldo (Manchester United), João Félix (Atlético de Madrid), Rafael Leão (Milan), André Silva (RB Leipzig), Gonçalo Ramos (Benfica) e Ricardo Horta (Braga).

