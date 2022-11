Copa do Mundo: adversária do Brasil, Sérvia anuncia convocados

Após encarar o Brasil na primeira rodada no dia 24 de novembro, às 16 horas (de Brasília), os sérvios terão pela frente Camarões e Suíça, respectivamente

A Sérvia divulgou os 26 jogadores convocados para a disputa da Copa do Mundo pela seleção. O elenco treinado por Dragan Stojkovic será o primeiro adversário do Brasil no Mundial, pelo Grupo G.

A equipe tem nomes bem conhecidos e de muito destaque no setor ofensivo, como Vlahovic, Mitrovic e Jovic. Outro jogador que figura na escolha é Tadic, que marcou duas vezes e deu seis assistências nas Eliminatórias, sendo o maior garçom da competição ao lado de Depay e Goretzka.

A seleção vem para o Mundial em busca de melhorar os últimos resultados, já que ficou fora da disputa da Euro 2020. Aliás, há três edições da Copa, a Sérvia caiu logo na fase de grupos.

Após encarar o Brasil na primeira rodada no dia 24 de novembro, às 16 horas (de Brasília), os sérvios terão pela frente Camarões e Suíça, respectivamente.

Veja a lista divulgada pela Sérvia para a Copa do Mundo:

Goleiros: Vanja Milinkovic-Savic (Torino), Predrag Rajkovic (Mallorca) e Marko Dmitrovic (Sevilla)

Defensores: Milos Veljkovic (Werder Bremen), Strahinja Pavlovic (Salzburg), Strahinja Erakovic (Estrela Vermelha de Belgrado), Nikola Milenkovic (Fiorentina), Stefan Mitrovic (Getafe), Filip Mladenovic (Legia Varsóvia) e Srdan Babic (Almeria)

Meio-campistas: Nemanja Gudelj (Sevilla), Sergej Milinkovic-Savic (Lazio), Sasa Lukic (Torino), Filip Kostic (Juventus), Uros Racic (Braga), Ivan Ilic (Verona), Andrija Zivkovic (PAOK), Darko Lazovic (Verona), Nemanja Maksimovic (Getafe) e Marko Grujic (Porto)

Atacantes: Aleksandar Mitrovic (Fulham), Filip Duricic (Sampdoria), Nemanja Radonjic (Torino), Luka Jovic (Fiorentina), Dusan Tadic (Ajax) e Dusan Vlahovic (Juventus)

