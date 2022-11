Ansioso para a Copa, Martinelli brinca sobre rivalidade com companheiro suíço

Uma das surpresas da lista de convocados do Brasil para a Copa do Mundo foi a presença de Gabriel Martinelli, do Arsenal. O atacante de 21 anos é o mais novo do grupo que estará no Catar para representar o país em busca do hexacampeonato mundial.

Em entrevista ao SporTV nesta quinta-feira, 10, o atleta comentou sobre a ansiedade para o início do torneio.

"A ansiedade é muito grande, com certeza. Todos os brasileiros estão esperançosos com a Copa do Mundo e nós jogadores também estamos, eu principalmente. Muito feliz com a convocação, vai ser uma grande experiência para mim, vou tentar aproveitar da melhor maneira possível e, se Deus quiser, o Brasil sai campeão desta Copa", disse.

Além disso, Martinelli comentou sobre a sua convocação. O atacante afirmou estar confiante, apesar do baixo número de atuações com a camisa Amarelinha. Ao todo, soma 74 minutos em campo, divididos em três jogos.

"Eu sempre disse que para vir essa convocação eu teria que fazer meu trabalho bem feito aqui no Arsenal. Estava confiante. Nosso começo de temporada vem sendo muito bom, não só para mim, mas para o meu time. Somos líderes da Premier League, estamos fazendo uma grande temporada. Quando tive minha oportunidade na Seleção, tentei dar meu máximo também. Acho que o começo de temporada no Arsenal me ajudou bastante para conseguir a vaga", afirmou.

Rivalidade com companheiro suíço

Por fim, o jovem jogador do Arsenal opinou sobre quais seleções considera favoritas ao título e brincou sobre a rivalidade que tem com o companheiro de clube Granit Xhaka, meia suíço de 30 anos — um dos adversários do Brasil na fase de grupos.

"Acho que numa Copa do Mundo todas as seleções vêm forte, temos que nos preocupar com a nossa, sabemos do potencial do nosso time, como todas as competições que o Brasil disputa, vamos para ganhar. Aqui no Arsenal, temos o Xhaka, que joga pela Suíça, então, estamos sempre conversando, provocando um ao outro. Temos essa rivalidade na primeira fase", completou.

Os jogadores convocados se apresentam na próxima segunda-feira, em Turim-ITA, onde ficam até o dia 19, quando partem para o Catar.

A Copa do Mundo tem início no dia 20, mas o Brasil estreia apenas no dia 24, contra a Sérvia. Depois, encara a Suíça no dia 28, e encerra a fase de grupos contra Camarões, no dia 2 de dezembro. A Seleção figura no Grupo G do Mundial.

