Conheça O POVO Quem Somos Nós Carta de Princípios Compromissos Editoriais Quem Controla Quem Financia Presidentes Redação Ombudsman Conselho de Leitores Política de Privacidade Sustentabilidade Tipos de Notícias Diversidade de Vozes

Sustentabilidade

Política de sustentabilidade do Grupo O POVO de Comunicação

Por um pacto de sustentabilidade - O papel sustentável do O POVO

A qualidade de nossa relação com a Terra, casa comum dos seres que habitam o Universo, precisa melhorar e ser pautada pela consciência da coexistência. É questão imprescindível para a vida no dia a dia e generosidade com as gerações porvir. O Grupo de Comunicação O POVO, na caminhada por um mundo que respeite os ciclos da Natureza, reafirma sua escrita em nome dos direitos da biosfera, da sociedade e de uma economia coletiva e sustentável.

O POVO se põe como ator da difusão de conhecimento/soluções para a sustentabilidade e vem procurando se pautar dentro das plataformas de comunicação e do ambiente corporativo. Um passo importante foi dado com a Certificação Florestal (Ceflor) para o uso do papel na impressão do jornal.

Somos o primeiro jornal do Brasil a ter a satisfação de dizer aos leitores que usamos papel de manejo florestal. Só consumimos papel de origem sustentável. Nossas notícias são impressas em um produto de procedência ecologicamente responsável e permanentemente auditadas, que respeita os ciclos ambientais e garante a ressurgência dos ecossistemas.

O selo Cerflor é uma certificação auditada pela respeitada Associação Portuguesa de Certificação (APCER) e reconhecida internacionalmente pelo Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes (PEFC). Um sistema criado para distinguir quem faz uso de produtos da floresta sem exaurir os ciclos de renovação e permanência.

É premissa do O POVO aprimorar, incansavelmente, os olhares sobre as novas mentalidades de convivência global. O primeiro passo é cuidar de nossos quintais, das cidades, de nossas moradas, de nossos ambientes de trabalho. Do que produzimos, do que consumimos, do que descartamos, do que transformamos e qual modelo de coabitação contribui para a ressurgência e menos com a destruição do Planeta.

Sustentabilidade vai além de cumprir um script empresarial de sucesso centrado apenas nos lucros. Ou ser sustentável extrapola a agenda ambiental que reforça o equívoco de separar o homem da natureza.

O desenvolvimento sustentável não pode ser apenas um discurso de imagem, necessita de uma tomada de consciência pessoal para o estímulo de uma prática coletiva. Transcende o interesse particular para entender, reorganizar o presente e ter como atravessar o futuro.

O Grupo de Comunicação O POVO, na parceria com seus trabalhadores, é signatário do pacto global das Nações Unidas (ONU), um aliado, na prática cotidiana, para o aprimoramento e zelo da promoção dos valores fundamentais e internacionais referendados nas áreas de direitos humanos, relações de trabalho, meio ambiente e combate à corrupção, refletidos em 10 princípios para as empresas.

Os 10 princípios do Pacto Global

O Pacto Global advoga dez Princípios universais, derivados da Declaração Universal de Direitos Humanos, da Declaração da Organização Internacional do Trabalho sobre Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho, da Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento e da Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção:

Direitos Humanos

1. As empresas devem apoiar e respeitar a proteção de direitos humanos reconhecidos internacionalmente;

2. Assegurar-se de sua não participação em violações destes direitos.

3. As empresas devem apoiar a liberdade de associação e o reconhecimento efetivo do direito à negociação coletiva;

4. A eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou compulsório;

5. A abolição efetiva do trabalho infantil;

6. Eliminar a discriminação no emprego.

Meio Ambiente

7. As empresas devem apoiar uma abordagem preventiva aos desafios ambientais;

8. Desenvolver iniciativas para promover maior responsabilidade ambiental; e

9. Incentivar o desenvolvimento e difusão de tecnologias ambientalmente amigáveis.

Contra a Corrupção

10. As empresas devem combater a corrupção em todas as suas formas, inclusive extorsão e propina.

O POVO integra o Projeto Credibilidade, capítulo brasileiro do The Trust Project, rede global de organizações noticiosas que se utilizam de uma série de indicadores para garantir transparência e credibilidade ao leitor. As informações apresentadas pelo O POVO atendem às diretrizes do Projeto Credibilidade, que procura “desenvolver ferramentas e técnicas para identificar e promover um jornalismo digital confiável e de qualidade”.