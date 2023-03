Conheça O POVO Quem Somos Nós Carta de Princípios Compromissos Editoriais Quem Controla Quem Financia Presidentes Redação Ombudsman Conselho de Leitores Política de Privacidade Sustentabilidade Tipos de Notícias Diversidade de Vozes

Somos uma empresa de capital privado, fundada em 1928 pela família Rocha Dummar e administrada por ela até hoje. Esta empresa não possui acionistas fora da família. Atualmente, a direção do Grupo é exercida pela presidente Luciana Dummar e como vice-presidente, João Dummar Neto, bisnetos do fundador, Demócrito Rocha. Como conseqüência dessa história, O POVO considera a si próprio uma empresa e uma instituição, como bem explicado no nosso Código de Ética.

O POVO integra o Projeto Credibilidade, capítulo brasileiro do The Trust Project, rede global de organizações noticiosas que se utilizam de uma série de indicadores para garantir transparência e credibilidade ao leitor. As informações apresentadas pelo O POVO atendem às diretrizes do Projeto Credibilidade, que procura “desenvolver ferramentas e técnicas para identificar e promover um jornalismo digital confiável e de qualidade”.