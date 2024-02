O interesse dos (as) brasileiros (as) segundo a Coursera durante 2023 

Hora de estudar Crédito: Stock

A Coursera divulgou suas tendências anuais com base em dados de mais de, declarados, 5 milhões de alunos registrados no Brasil. Globalmente, a Coursera percebeu um grande interesse pelo conteúdo relacionado à inteligência artificial – as pesquisas sobre o assunto cresceram quatro vezes em 2023 em comparação a 2022. Dessa forma, parceiros líderes da universidade e da indústria lançaram mais de 35 cursos ou projetos de inteligência artificial generativa. Isso significa que aproximadamente a cada minuto de 2023, alguém se inscreveu para conhecer mais sobre esse conteúdo na Coursera. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Refletindo o interesse generalizado na educação em IA, o Brasil registrou mais de 160 mil matrículas nesses cursos. Mais especificamente, o TOP 5 de cursos sobre inteligência artificial generativa que atraíram atenção entre os alunos brasileiros foram:

1. Inteligência Artificial Generativa com grandes modelos de linguagem (AWS; DeepLearning.AI)

2. Engenharia Imediata para ChatGPT (Vanderbilt University)

3. Introdução à IA Generativa (Google Cloud)

4. IA Generativa para Todos (AI) – com apenas seis semanas, após o lançamento, esse curso do pioneiro em engenharia artificial, Andrew Ng, tornou-se o curso com o maior crescimento global da Coursera, em 2023.

Então os cinco cursos mais populares no Brasil, em 2023 foram: 1. Fundamentos: dados, dados, em todos os lugares (Google)



2. Fundamentos do Suporte Técnico (Google)

3. Marketing Digital (Universidade de São Paul)

4. Fundamentos do design da experiência do usuário (UX) (Google)