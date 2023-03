Conheça O POVO Quem Somos Nós Carta de Princípios Compromissos Editoriais Quem Controla Quem Financia Presidentes Redação Ombudsman Conselho de Leitores Política de Privacidade Sustentabilidade Tipos de Notícias Diversidade de Vozes

Conselho de Leitores

O POVO mantém, desde 1998, um Conselho Consultivo de Leitores que se reúne mensalmente para avaliar sua cobertura editorial. O Conselho é composto por cerca de 15 integrantes (pode haver pequenas variações a cada ano) e é escolhido pela própria Redação para um mandato de um ano, com possibilidade de recondução de dois integrantes para o ano seguinte. Uma de suas principais características é a diversidade de perfis sociais, de modo a representar a pluralidade de público do O POVO. O Conselho é mais uma ferramenta de avaliação do Grupo.

Quem compõem o atual Conselho de Leitores:

Antonio Gomes - Doutor em Física e Professor da Universidade Federal do Ceará. Desenvolve pesquisa na área de nanociência e nanotecnologia.

Aline Lima de Paula Miranda - Defensora pública e líder do grupo mulheres do Brasil, membro da diretoria da comissão mulher advogada da OAB-CE.

Cleyton Monte - Professor universitário, cientista político, pesquisador do Laboratório de Estudos sobre Política, Eleições e Mídia (Lepem/UFC)

Dodora Guimarães - Curadora e presidente do Instituto Sérvulo Esmeraldo

Deusmar Moraes - Capitão de corveta da Marinha do Brasil.

Ernesto Augusto - Empresário e consultor do Sebrae.

João Carlos Fera - professor, tricampeão de surf em desafios internacionais e campeão pan-americano como técnico da seleção brasileira de surf universitário.

João Eudes - Professor doutor titular do Instituto Federal de Educação , Ciência e Tecnológia do Ceará (IFCE).

José Evangelista - Professor aposentado da UFC.

Jamieson Simões - pesquisador do laboratório de Conflitualidade e Violência (Covio)/ da Universidade Estadual do Ceará (Uece).

Lucas Júnior - Pesquisador de memória cearense e diretor de biblioteca do Instituto Tonny Ítalo

Liliane Pereira - Chefe de cozinha.

Mara Beatriz - Jornalista, professora, integrante do Coletivo Mães pela Diversidade.

O POVO integra o Projeto Credibilidade, capítulo brasileiro do The Trust Project, rede global de organizações noticiosas que se utilizam de uma série de indicadores para garantir transparência e credibilidade ao leitor. As informações apresentadas pelo O POVO atendem às diretrizes do Projeto Credibilidade, que procura “desenvolver ferramentas e técnicas para identificar e promover um jornalismo digital confiável e de qualidade”.