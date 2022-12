Restaurantes em Fortaleza para curtir o seu aniversário

Fortaleza é uma cidade litorânea, capital do Ceará, e situada no Nordeste do Brasil. Todas essas qualificações se tornam características da culinária típica da cidade, que apresenta pratos variados, diversas oportunidades e inúmeros cardápios dos quais escolher.

Em momentos como festas e aniversários, conhecer um pouco mais sobre os restaurantes de Fortaleza pode ser a chave para momentos de celebração acompanhados da culinária local.

Restaurantes em Fortaleza: pratos típicos da capital

Alguns pratos oferecidos pelos restaurantes de Fortaleza são os mais “básicos” ou essenciais da culinária local, como cuscuz, baião, paçoca, carne de sol e outros. A cultura cearense carrega alimentos como esse nos pratos básicos pelo seu alto valor nutritivo, baixo preço e muito sabor.

Cada restaurante tem seu “estilo” ou sua “cozinha”, então nem sempre os pratos básicos poderão ser pedidos em qualquer restaurante, mesmo que sejam situados em Fortaleza. Restaurantes tradicionais da cidade, como o Casa Nostra, são especializados em cozinha italiana; já outros, como o Aki Asian Kitchen, oferecem culinárias asiáticas, como a tailandesa, a vietnamita e a chinesa.

Existe muita variedade na cena gastronômica da cidade. Mas, para começar pelo mais simples, vamos conhecer a “base” da alimentação dos cearenses e dos moradores de Fortaleza.

Baião de dois

O baião de dois talvez seja um dos exemplos mais célebres da comida que é pensada tendo em vista a sustentação do trabalhador da terra. Um prato que já é tradicionalíssimo na cultura cearense, foi criado no sertão do Ceará, cujo clima é semiárido.

Com as dificuldades do trabalho árduo sob o sol, e a necessidade de um prato que oferecesse os nutrientes necessários para dar força, os moradores do interior do estado pensaram em juntar os itens mais acessíveis da alimentação: o arroz, o feijão, o queijo coalho e a manteiga da terra.

Assim, nascia o queridinho dos cearenses, o baião de dois. Até hoje, na maioria dos restaurantes da capital - que não tenham cozinha especializada - é possível encontrar o prato no cardápio, e se deliciar.



Carne de Sol



A carne de sol foi criada no Nordeste brasileiro, mais um prato típico da região que até hoje faz parte dos cardápios da Capital. Assim como o charque e a carne-seca, com os quais é frequentemente confundida, a carne de sol é produzida com o intuito de conservar o alimento por mais tempo, evitando o estrago e o desperdício de comida.

Apesar do nome, esse tipo de carne não passa pelo processo de cura sob os raios solares. Na verdade, a carne de sol é levemente salgada, e então é posta para secar em um ambiente sem exposição direta à luz solar, com passagem de vento. É daí que vem um dos seus apelidos: também é conhecida como carne de vento!

Ela pode vir acompanhada de diversas guarnições, pelo seu gosto não tão intenso e sua versatilidade, como macaxeira, baião de dois, ou até uma receita bem popular: o escondidinho de carne de sol, feito com purê na parte de cima e a carne por baixo.



Moqueca Cearense



Regiões litorâneas, como Fortaleza, são as que mais consomem moqueca, que é um ensopado com base em peixes e frutos do mar.

A moqueca é um prato produzido em todo o Brasil, mas mais associado a áreas com grande presença da cultura e da culinária afro-brasileira, como a Bahia, onde o prato leva leite de côco e azeite de dendê. Locais com tradições indígenas, porém, como o estado do Pará, também são conhecidos por suas moquecas tradicionais.

No Ceará, a moqueca também tem suas peculiaridades: a receita local leva o suco de caju, típico da região. O resto da receita é feita da mesma forma que no resto do Brasil, com peixe, tomate, cebola, e temperos como sal e pimenta.



Cuscuz



O cuscuz é o primeiro prato da lista que não tem origem brasileira ou lusitana. Historicamente, o cuscuz vem da cultura árabe, diretamente dos berberes do Norte da África, ou Magreb. Por meio dos processos colonizatórios, as invasões de territórios na África e na Europa, o cuscuz chegou até o Brasil e se tornou um dos pratos amados em todo o território nacional.

Cada região do país aprecia o cuscuz da sua forma, e no Ceará não é diferente. Em Fortaleza, a maior parte dos restaurantes serve o cuscuz salgado, com acompanhamentos mais simples, como manteiga, leite ou carne de sol. Em outras regiões, como no Norte, o cuscuz pode ser doce; em São Paulo, o cuscuz é maior e vem acompanhado de itens como ovo cozido, tomate, azeitona e pimentão.

O cuscuz tradicional nordestino é salgado, servido de forma mais simples, com queijo, manteiga e até carne de sol. (Foto: Reprodução)



Pratos com caranguejo



No cardápio de uma cidade litorânea como Fortaleza, não poderia faltar pratos que incluíssem crustáceos e frutos do mar. O caranguejo é especialmente requisitado e consumido nas barracas de praia, mais frequentemente na Praia do Futuro.

Servido com acompanhamentos como molho verde, farofa, vinagrete e outros, o caranguejo vem inteiro, e o freguês é que deve ir quebrando a casca para chegar até a carne. A forma de consumir caranguejo nas praias do Nordeste faz parte da experiência gastronômica do litoral.

Alguns pratos que levam o caranguejo é o petisco patinha de caranguejo, a caranguejada, que é como um ensopado do crustáceo, e o arroz de caranguejo, que combina o alimento-base da culinária brasileira com a especiaria do litoral.



Rapadura

A rapadura é um doce típico do nordeste brasileiro, produzido a partir da cana-de-açúcar. Fonte de diversos nutrientes, como as vitaminas do complexo B, carboidratos e cálcio, a rapadura não foi criada no Brasil, mas sim nas Ilhas Canárias, um arquipélago colonizado pela Espanha cujo plantio da cana resultou na criação do doce mais "tradicional" do sertão.

Produzida a partir do caldo da cana concentrado, a rapadura passa por um processo de aquecimento intenso, e de limpeza de impurezas. O cuidado com o ponto é o mais importante: esquente pouco e não engrossará, mas esquente demais e virará açúcar mascavo.

Vários pratos típicos do Ceará e de Fortaleza utilizam a rapadura para adocicar sobremesas ou substituir outros doces. Sorvetes, bolos, tortas e docinhos com gosto de rapadura podem ser encontrados nos bares e restaurantes de Fortaleza.



Restaurante em Fortaleza para comer no dia do seu aniversário



Existem diversas formas de comemorar uma festa de aniversário, e uma delas é reunir a família e os amigos em um restaurante legal para celebrar a ocasião. Escolher um restaurante que agrade a todos é impossível, mas o que dá pra fazer é analisar os cardápios e entender os gostos dos convidados.

Quem não gosta de presentes? Mas melhor ainda do que ganhar coisas de graça, é ganhar comida de graça!

Mercado do Café



Endereço: Rua Padre Francisco Pinto, 186 (Benfica)

Rua Maria Tomásia, 531 (Aldeota)

Horários: Todos os dias, das 9h às 21h.

Telefone: (85) 3051-4564

Reserva: Sim

Cardápio online: Link

Preços: Entre R$30 e R$60, em média

O Mercado do Café Fortaleza funciona em dois endereços, e possui um ambiente mais informal de cafeteria. Os preços estão na amplitude média, entre R$30 e R$60, permite a realização de reservas, disponibiliza cardápio online e fica aberto até as 21h/22h nos dias úteis e nos finais de semana. Para saber mais, confira a página oficial do restaurante nas redes sociais.



Coco Bambu



Endereço: Rua Canuto de Aguiar, 1317 (Meireles)

Av. Beira Mar, 3698 (Beira Mar)

Av. Washington Soares, 85 (Shopping Iguatemi)

Rua Carlos Vasconcelos, 996 (Dom Pastel)

Rua República da Armênia, 1154 (Sul)

Av. Bezerra de Menezes, 2450 (North Shopping)

Horários: Variam para cada restaurante, mas geralmente das 11h às 23h30min (Segunda a quinta) e das 11h às 00h30min (Sexta e sábado).

Telefone: (85) 3242-7557 (Meireles)

(85) 3198-6000 (Beira Mar)

(85) 2180-7710 (Shopping Iguatemi)

(85) 3261-1019 (Dom Pastel)

(85) 3023-7777 (Sul)

(85) 3064-5700 (North Shopping)

Reserva: Sim

Cardápio online: Link

Preços: De R$24 até R$404 (Pratos para dividir)

O Coco Bambu é um dos restaurantes mais conhecidos de Fortaleza, tendo franquias até nos Estados Unidos. Um destino popular para encontros com a família, por ser mais formal, o Coco Bambu oferece um cardápio repleto de itens de frutos do mar, crustáceos, peixes e outras culinárias.

Apesar do alto custo dos pratos, a maioria pode ser dividida entre duas ou três pessoas - geralmente, se a indicação do cardápio disser duas, dá pra três. Os pratos são bem servidos e também existe carta de vinhos, happy hour, pizzaria e creperia.



Outback



Endereço: Av. Washington Soares, 85 (Shopping Iguatemi)

Rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 (Shopping Riomar)

Horários: 12h às 23h (Segunda à sábado), 12h às 22h (Domingos).

Telefone: (85) 3241-5490 (Riomar)

(85) 3241-5490 (Iguatemi)

Reserva: Sim

Cardápio online: Link

Preços: Médios, de R$30 até R$120

A cadeia de restaurantes inspirada na região do Outback, na Austrália, tem duas franquias em Fortaleza. Com mesas disponíveis para uma grande quantidade de pessoas, o restaurante oferece cortes nobres de carne, sanduíches e a famosa Onion Rings, a cebola empanada e cortada em tiras.



Hard Rock Cafe



Endereço: Rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 (Shopping Riomar)

Horários: 11h45min à 00h (Domingo à quinta), 11h45min às 01h (Sexta e sábado).

Telefone: (85) 3182-1971

Reserva: Sim

Cardápio online: Link

Preços: Médios, dos R$40 a R$160

A mais nova sede franqueada da cadeia Hard Rock Cafe chegou a Fortaleza e é um dos restaurantes mais populares para reunir amigos. Sempre com uma atração musical ao vivo, o restaurante e “museu do rock” oferece pratos bem servidos, permite fazer reserva e funciona até de madrugada nas sextas e sábados.

O restaurante Coco Bambu se tornou uma rede de estabelecimentos que hoje possui franquias fora do Brasil. Confira restaurantes para comemorar seu aniversário em Fortaleza (Foto: Divulgação / Coco Bambu)



Moleskine Gastrobar



Endereço: Rua Professor Dias da Rocha, 578

Horários: 17h às 00h (Segunda a quarta), das 17h às 01h (quinta), de 12h às 01h (Sexta e sábado), e das 12h às 23h (Domingo).

Telefone:(85) 3037-1700

Reserva: Sim

Cardápio online: Link

Preços: Altos, dos R$60 aos R$90 (pratos individuais e bem pequenos)

O Moleskine Gastrobar é um dos restaurantes de alto padrão de Fortaleza. Apesar dos preços não parecerem ser muito altos, as porções são reduzidas, por conta do caráter de cozinha especializada do restaurante, que é liderada pela chef Louise Benevides. O restaurante aceita reservas e tem manobrista.



JP Steakhouse



Endereço: Av. Beira Mar, 2500

Horários: das 11h30min às 16h, e das 18h às 23h.

Telefone: (85) 3261-8888

Reserva: Sim

Cardápio online: Não

Preços: Baixos a médios

O JP Steakhouse é um restaurante de rodízio localizado na avenida Beira Mar, entre outros estabelecimentos muito visitados por quem está de férias em Fortaleza ou só dando um passeio pelas atrações turísticas da Capital. Com cortes nobres, churrasco, comida japonesa e música ao vivo, o restaurante é uma boa pedida para levar a família.



Cabaña del Primo Riomar



Endereço: Av. Desembargador Lauro Nogueira, 1500

Horários: das 12h às 16h e das 18h às 23h (segunda a sábado), das 12h às 21h (domingos).

Telefone: (85) 3035-3691

Reserva: Sim

Cardápio online: Link

Preços: Altos, a partir de R$60-R$80

O Cabaña del Primo é um restaurante de alto padrão em Fortaleza, especializado em cortes nobres de carnes. Com pratos individuais, o restaurante é caro mas espaçoso, com um ambiente rústico e familiar. Com carta de vinhos, o estabelecimento aceita reservas e tem outra localização, no Jardins Open Mall, na Aldeota.



Barbarians Pub



Endereço: R. Waldery Uchôa, 42

Horários: das 17h à 00h (terça a quinta), das 17h às 02h (sexta e sábado). Fechado aos domingos e segundas.

Telefone: (85) 98859-5623

Reserva: Não

Cardápio online: Não

Preços: Baixos

O pub, traduzido para o português como “taverna”, é um estabelecimento tradicionalmente britânico onde o foco é a venda de bebidas. Nesse pub “à brasileira”, porém, não faltam opções de comida; o bar oferece um menu variado, com opções para o fim de tarde e para a noite. O Barbarians fica no bairro Benfica, perto da Universidade Federal do Ceará (UFC).

Fogo Campeiro



Endereço: Av. Washington Soares, 4718

Horários: 11h30min às 15h30, e das 18h às 23h (segunda à quinta), ou das 11h30min às 17h30min e das 18h às 23h (sexta a domingo).

Telefone: (85) 3045-6688

Reserva: Sim

Cardápio online: Não

Preços: Médio

O restaurante Fogo Campeiro é especializado em rodízios, o que o torna uma opção ideal para comemorar um aniversário entre família e amigos sem gastar muito dinheiro. Os preços são acessíveis e a variedade é alta, com carnes, massas, pizzas e outros.



Giz Cozinha Boêmia



Endereço: Rua Professor Dias da Rocha, 579

Horários: das 17h às 00h (segunda a quinta), das 12h às 00h (sexta e sábado), das 12h às 23h (domingo).

Telefone: (85) 99719-1098

Reserva: Sim

Cardápio online: Link

Preços: Altos

O restaurante Giz é um dos mais conceituados de Fortaleza. O ambiente é sofisticado e o cardápio tem pratos diferentes da maioria dos bistrôs da cidade. O estabelecimento realiza reservas e disponibiliza o cardápio online para consulta de oferta.

Conclusão

A gastronomia de Fortaleza oferece o melhor dos dois mundos: o deslumbre das culinárias estrangeiras, mas também o prazer da comida “de casa”. Para celebrar festas e aniversários, escolher um restaurante bom pode fazer toda a diferença; levar em conta a cozinha específica, os preços, os lugares e se tem estacionamento são fatores importantes para planejar uma festa tipicamente fortalezense.