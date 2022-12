Praias em Natal: confiras as principais da cidade

Conhecida como Cidade do Sol, Natal é famosa por suas praias. Confira dicas de onde ir no litoral potiguar

Natal é a capital do estado do Rio Grande do Norte, situado no nordeste do Brasil e, em função de sua elevada luminosidade solar, ultrapassa 2 900 horas anuais, foi apelidada de “Cidade do Sol”.

Para saber mais sobre as praias na capital potiguar e em seus arredores, continue lendo o texto!

Praia em Natal: as principais da cidade

Quando se fala em praias de Natal não é feita referência direta à faixa litorânea compreendida no território natalense, mas diversas localidades famosas situadas ao longo da costa do Rio Grande do Norte.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Praia de Ponta Negra



Localizada no bairro natalense de mesmo nome, a Praia de Ponta Negra é a mais visitada pelos turistas em Natal. Lá é onde se localiza o ponto turístico mais famoso da capital potiguar, o Morro do Careca.

Apesar de urbana, a praia é própria para banho, sendo também palco da prática de esportes como kite e windsurf devido aos fortes ventos que sopram na região.

O bairro é o melhor para o turismo, com vários hotéis e pousadas, diversos restaurantes renomados e agências de passeio (ótimas para quem deseja conhecer outras praias do Rio Grande do Norte).



Praia dos Artistas



De carro, está localizada a cinco minutos do Centro de Natal. Além de atrativa para pegar aquele bronzeado que todo brasileiro ama, a Praia dos Artistas guarda ainda alguns pontos de visitação que valem a pena conhecer.

O maior centro de artesanato de Natal está localizado nas imediações dessa praia. É uma feirinha onde se encontram diversas opções de lembrancinhas de viagem. Os valores costumam ser acessíveis.

Além disso, à noite a Praia dos Artistas é ponto de encontro dos natalenses e turistas que estão pela cidade. Bares e restaurantes oferecem uma programação especial com música ao vivo para as pessoas se divertirem.



Praia de Genipabu



O Parque Turístico Ecológico Dunas de Genipabu está situado a vinte quilômetros do Centro de Natal, no município de Extremoz.



O local engloba uma praia, um grande complexo de dunas, uma lagoa e uma área de proteção ambiental, sendo um dos mais famosos cartões-postais do Rio Grande do Norte.

As dunas de Genipabu são móveis. A ação do vento move a areia de um ponto a outro, o que modifica a paisagem conforme o tempo passa, oferecendo também riscos à visitação de pessoas que não conhecem bem a região, por isso é necessário sempre ir com guia.



Praia de Pipa



Sem dúvidas uma das praias mais famosas do Brasil, Pipa está localizada no município de Tibau do Sul, a 85 km de Natal. É o principal balneário do Litoral Sul do Rio Grande do Norte, que inclui também praias como a Praia do Madeiro e a Praia do Amor.

O nome "pipa" se deve ao fato de que os portugueses, ao avistar do navio a costa perceberam que havia uma pedra que lembrava um formato de uma pipa, que em Portugal quer dizer “barril” de vinho ou de azeite.

Com o seu povoado super charmoso, diversos restaurantes, hotéis, barracas de praias e lojas, Pipa é uma excelente opção de passeio para quem busca badalação ou tranquilidade com a família. Vale a pena conhecer.

Além de um delicioso banho de mar, é possível fazer passeios de lancha para ver golfinhos e à noite, se divertir numa festa ou numa pizzaria.



Maracajaú



Com cerca de 2 mil habitantes, o distrito de Maracajaú da cidade de Maxaranguape fica localizado a 55 km de Natal, sendo carinhosamente conhecido como Caribe do RN.

Por ser uma área de Proteção Ambiental, a praia é totalmente preservada, possuindo águas cristalinas ótimas para prática de mergulho com snorkel.

O local é paradisíaco e está cercado de dunas, coqueiros e piscininhas naturais, um dos grandes atrativos da região.

Lá é possível apreciar os peixinhos coloridos e a beleza dos Parrachos, corais da região. Assim como também a opção de se fazer um passeio de catamarã que vale bastante a pena.



Praia do Amor



A praia do Amor, localizada no município de Tibau do Sul, está nas imediações do povoado de Pipa, é assim chamada por causa do desenho das pedras das piscininhas naturais que foram o desenho de um coração quando vista de cima.

Com ótimas ondas para a prática esportiva, A Praia do Amor é o point do surf em Pipa. O local oferece estruturas de barraca de praia e mirante acima das falésias.



Praia do Forte



A Praia do Forte em Natal é um destino turístico que mistura beleza com história em um só lugar, localizada no bairro de Santos Reis, e protegida por arrecifes que formam piscinas naturais.

Nesta praia, localiza-se o Forte dos Reis Magos, um dos cartões postais da cidade e a Ponte Newton Navarro, que atravessa o Rio Potengi e liga o bairro de Santos Reis ao bairro da Redinha.

Por ser um dos sete pontos da "Área Especial de Interesse Turístico" do litoral natalense, a Praia do Forte é vigiada 24 horas por dia.



Barra do Cunhaú



A Barra de Cunhaú fica no município de Canguaretama, a cerca de 90 quilômetros de Natal. A economia de lá é baseada no turismo e na pesca.

Ainda bastante desconhecida pela maioria dos turistas, é na Barra do Cunhaú que, dependendo da direção do vento, o rio vira mar e vice-versa, uma ilusão de ótica que faz o olho humano confundir rio e mar.



São Miguel do Gostoso



São Miguel do Gostoso é um município costeiro localizado no Rio Grande do Norte. Com ventos fortes, a prática de Kitesurf e Windsurf são populares nas praias de lá.

A cidade é buscada por esportistas de todo o mundo e mesmo para quem nunca praticou, o local é ideal para aprender, pois há várias escolinhas por lá.

Além de ser ótima para relaxar, em São Miguel do Gostoso é possível se aventurar com passeios de quadriciclos ou buggy e ir assistir um pôr do sol inesquecível na Praia de Tourinhos.

Para quem busca agito, à noite, a Avenida Enseada das Baleias (Rua da Xêpa) tem ótimos restaurantes e muito forró para dançar.

Próximo às imediações de Gostoso, há o Marco Zero da BR-101, rodovia que liga o Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, e o Farol do Calcanhar, que marca a “esquina do continente”.



Praia do Madeiro



A Praia do Madeiro está localizada na cidade de Tibau do Sul, distante 85 km de Natal e está muito próxima do vilarejo de Pipa.

A paisagem do local reúne vegetação costeira, com várias árvores frondosas, e praia de águas verdes.

Lá, é possível relaxar em barracas de praia, tomar banho de mar e avistar golfinhos, que costumam se aproximar da costa para se exibirem aos humanos.

Baía dos Golfinhos

Também localizada em Pipa, a Baía dos Golfinhos é a praia mais próxima ao centro da vila. O mar é tranquilo como uma piscina, sendo possível nadar e avistar os belos golfinhos que saltam e fazem piruetas no ar.



Praia do Meio



A Praia do Meio, apesar da beleza do local, não está entre as preferidas dos turistas, ela se destaca pela multiplicidade de bares e restaurantes da região a preços mais baratos, sendo bastante frequentada pela população local.

O banho no mar da Praia do Meio é tranquilo, porém tem rochas. Por causa dos ventos fortes na capital potiguar, é importante tomar cuidado para não se machucar.



Baía Formosa

Baía Formosa é um pequeno município potiguar brasileiro situado no extremo leste do Rio Grande do Norte, distando de Natal 96 km.

A cidade ficou conhecida por ser local de nascimento de Ítalo Ferreira, o primeiro medalhista de ouro em surf da história das Olimpíadas e vencedor do Campeonato Mundial de Surfe de 2019.

Baía Formosa é uma localidade sossegada, ótima para relaxar nas férias e ideal para a prática de surf.



Galinhos

Galinhos é um município com cerca de 2900 habitantes situado na Península de Galinhos, litoral norte do Rio Grande do Norte.

Sem toda a infraestrutura que os destinos mais badalados do Rio Grande do Norte possuem, este paraíso ainda é bastante rústico.

A cidadezinha está envolta por dunas, salinas, além de abrigar praias, rio e manguezal.



Praia de Pirangi do Norte



Localizada no município de Parnamirim, próximo à Natal, a Praia de Pirangi do Norte atrai a atenção de turistas pela facilidade de acesso e beleza natural, com o mar cheio de arrecifes.

O Rio Pirangi, que dá o nome à praia no ponto de encontro do mar com a bacia fluvial, é o mais famoso do estado.

O Rio Grande do Norte foi descoberto nas imediações dessa praia e, por isso, os atrativos históricos tornam a visitação à Barra de Pirangi imperdível.



Barra da Tabatinga



Também muito próxima de Natal, a 45km da cidade, A Praia Barra de Tabatinga é uma das praias mais conhecidas de todo o litoral potiguar.

Com o mar de águas mansas trata-se de um ótimo local para praticar esportes aquáticos, como kite e windsurf.

Para ter uma experiência ainda mais marcante na Barra da Tabatinga, é válida a visita ao mirante dos golfinhos, de onde é possível observar esses animais em alto mar.



Praia da Redinha e Ponte Newton Navarro



A Ponte Newton Navarro é uma das maiores pontes estaiadas do Brasil. O monumento conecta os bairros da Zona Norte de Natal e os municípios do litoral norte do estado aos bairros da Zona Leste de Natal e do litoral sul do Rio Grande do Norte. Devido à sua altura e imponência, logo virou atração turística.

A ponte está localizada no Bairro da Redinha, onde fica a famosa praia natalense de mesmo nome. Lá, a praia é considerada como uma das sete “Áreas de Interesse Turístico” do litoral.

A Praia da Redinha é dividida em duas partes, a Praia da Redinha Velha e a Praia da Redinha Nova. Redinha Velha está situada no município de Natal e Redinha Nova em Extremoz. Ambos municípios são conurbados.

Por que visitar as praias em Natal



Natal é uma metrópole com cara de cidade pequena. Por não ter um território tão vasto, em pouco tempo é possível cruzar o município, que oferece qualidade de vida para quem gosta de estar no meio urbano.

Ficou interessado em conhecer Natal e as praias do Rio Grande do Norte? Confira dicas de como economizar na compra de passagens aéreas e programe sua próxima viagem!



Conclusão



É uma ótima opção para passar férias no nordeste do Brasil, oferecendo diversas possibilidades de festa, história e beleza natural dentro e fora das imediações da capital potiguar.