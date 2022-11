Seções eleitorais desaparecem? Entenda como funciona o agrupamento dos locais de votação

Por desconhecerem a prática de integração das seções pelas zonas eleitorais, muitos eleitores publicaram vídeos em redes sociais alegando ter havido fraude na contabilização dos votos no Exterior em razão da ausência de informações sobre algumas seções eleitorais dentro do aplicativo e do site Resultados.

O boato ocorreu porque as informações sobre as seções agregadas não aparecem nessas ferramentas. Somente dados das seções principais são apresentados. O agrupamento das seções é uma prática comum prevista em norma de que busca diminuir os custos operacionais ao unir seções eleitorais com poucos eleitores.

Os Tribunais Regionais Eleitorais(TREs) podem determinar a agregação de seções buscando a simplificação dos trabalhos eleitorais, desde que não importe prejuízo ao exercício do voto e que obedeçam ao limite máximo de 20 seções agregadas.

Algumas seções específicas, como aquelas destinadas exclusivamente à recepção do voto em trânsito ou instaladas no Exterior, precisam conter um número mínimo de eleitores inscritos. Nesses casos, quando a quantidade não é alcançada, é indicado aos TREs que agrupem as seções a outras mais próximas.

Os cartórios eleitorais e os TREs têm um prazo para preparar os agrupamentos de seções. Para as Eleições 2022, conforme resolução que dispõe sobre o cronograma operacional do Cadastro Eleitoral, o período foi fixado entre os dias 8 de julho e 25 de agosto (para as zonas eleitorais) e 29 de agosto (para os TREs).

O que é uma seção eleitoral?

Uma seção eleitoral é o local onde são recepcionados os eleitores e as eleitoras que exercem o direito de voto. Nela, funciona a mesa receptora, composta por mesários nomeados pelo juiz eleitoral, e a urna eletrônica, onde são registrados os votos.

Esses locais são também chamados de seções principais, que normalmente são instaladas em escolas ou instituições de ensino e podem ser agrupadas, se necessário, com o objetivo de equilibrar a distribuição dos eleitores; e “com acessibilidade”, preparadas para receber pessoas com deficiência.

Onde pesquisar

Confira o esclarecimento aqui. Por isso, a eleitora ou o eleitor que quiser consultar informações sobre seções agregadas e outras situações (como distribuídas de ofício, com acessibilidade, designadas ao voto em trânsito e outras situações) pode acessar a página de estatísticas eleitorais ou o Portal de Dados Abertos do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na planilha de eleitorado por local de votação.

