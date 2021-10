Após caso BNB, mais uma ONG ligada ao PT é detectada gerindo programa de microcrédito

A Amazoncred é operadora do programa de microcrédito Amazônia Florescer Rural, do Banco da Amazônia. Após a descoberta, o banco já abriu licitação para substituir a ONG

Após o governo de Jair Bolsonaro (sem partido) considerar como petista a ONG Instituto Nordeste Cidadania (Inec), gestora do maior programa de microcrédito da América Latina, o Crediamigo, para o Bando do Nordeste (BNB), o Planalto decidiu avaliar se há mais casos semelhantes nos demais bancos federais. As informações são da coluna de Alberto Bombig para o Estadão.

Desta maneira, foi detectado também no Banco da Amazônia (Basa) a administração de outro programa de microcrédito, o Amazônia Florescer Rural, por uma ONG vinculada ao PT, a Amazoncred.

Depois dessa descoberta, o presidente do Basa, Valdecir Tose, se antecipou ao Planalto e já foi aberta uma licitação para substituir a Amazoncred, ONG classificada como petista.

Caso BNB

No mês de setembro, o presidente Jair Bolsonaro foi informado que o programa de microcrédito do BNB era gerido por uma ONG comandada por pessoas ligadas ao PT, o Instituto Nordeste Cidadania (Inec). Em ligação ao presidente do PL, Waldemar da Costa Neto, o mandatário cobrou explicações sobre um contato do BNB com a ONG no valor de aproximadamente R$ 600 milhões por ano, já que Romildo Rolim, comandante do banco, foi indicado pelo partido.

Após o ocorrido, Costa Neto afirmou ter enviado ofício ao ministro chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, à ministra secretária do Governo, Flávia Arruda, com cópia para Bolsonaro, pedindo a demissão do presidente e toda a diretoria do BNB.

Com a saída de Rolim, o cargo foi ocupado interinamente por Anderson Posse, e o banco deverá encerrar integralmente o contrato com o Instituto Nordeste Cidadania. O BNB também deverá abrir uma licitação para definir o novo operador do Crediamigo.



