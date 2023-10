Postei uma foto com o semblante ruim e em seguida, o mesmo semblante com um sorriso e ninguém notou. Não que seja uma obrigação notar o que quer que seja que fuja de seu próprio reflexo, não é isso. Mas é como se eu não estivesse ali, digo, eu, não a idealização que criaram em mim.

Há dias em que acordar é um fardo difícil de carregar, respirar é um peso maior do que pareço capaz de administrar. Há dias em que luto contra o fogo e me queimo, asfixio. Há dias em que eu me afogo no salgado de minhas lágrimas por precisar levantar mais uma vez. Há um vácuo, um enorme vazio de tudo, ou de não. Não sei ao certo.

Há dias que são só dias, nada além de dias, apenas dias.