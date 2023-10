Quando tu chega perto da minha boca e me encara… Ai, menino, meu coração erra as batidas.

Ai, menino, tu me deixa nervosa. Muito nervosa.

Tu me olhas com esses olhinhos brilhantes quando nos aproximamos, eu perco meu chão. Mas, eu queria mesmo era me perder em ti.

Tu me deixa tão nervosa que eu até me pergunto se eu sei beijar.

Mas, vamos lá, chega pertinho, amor. Para de me esperar para se jogar.

Vem logo, que a única coisa que eu quero é ir contigo, te acompanhar.