O foda é que para muitos é fácil se socializar e ter muitos amigos, direct do Instagram lotado, o WhatsApp cheio de mensagem de grupos e amigos que eles têm, que na maioria das vezes é comum isso para eles.

Mas, infelizmente, para outros não. Apesar de ter o contato de muitas pessoas, o seu ciclo social e de amizades é pequeno. A pessoa não sabe puxar ou dar continuidade numa conversa, pois há um gatilho em sua mente que diz para ela não continuar com o papo ou simplesmente o papo não flui. E tá tudo bem.

Porém, infelizmente hoje em dia as pessoas banalizaram as coisas. Hoje, perguntar do que uma pessoa gosta, é sinal de dar em cima ou de se estar xavecando a pessoa. Mas não. A pessoa está apenas perguntando para saber se tem o mesmo gosto que ela, para dar de presente uma blusa ou um desenho, ou só para simplesmente começar o diálogo e nada mais. Infelizmente, as pessoas não entendem e nem pensa diferente sobre isso.