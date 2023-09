Resetando você

Você fala que me ama ao mesmo tempo em que me diz que está feliz com outra.

O que isso quer dizer?

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O que eu faço com um amor que eu ouço você falar, mas não o sinto?