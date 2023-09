Eu sou uma metamorfose constante.

Eu sou um desmonte sentimental da forma mais piegas possível.

Eu sou o caos em doses homeopáticas.

Sou saudade, felicidade, tristeza. Eu sou a poesia mais linda a ser lida.

Eu sou náusea, flor e fogo.

Sou o penhasco mais alto que poucos ousariam pular.

Eu sou do tamanho do mar, do céu, do horizonte.