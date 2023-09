Se você me desse essa honra, com toda certeza pintaria um quadro seu todo dia ou até quando ainda me restasse tinta, e mesmo assim, se faltasse, compraria mais para ficar te pintando todo e qualquer horário do dia.

Se eu tivesse sido o Da Vinci, te pintaria e colocaria esse seu quadro na minha galeria de arte - e colocava o nome da obra como "A Musa".