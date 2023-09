Muleke brasileiro

Em um bar, às 3 da madrugada, vítima de uma overdose de solidão, vejo-me abraçado por Cássia; pois, meu bem, logo pergunto-lhe com aquela intimidade artificial das personalidades vampirescos: Clari, Ceci, mano Assis, primo Barreto, sem esquecer-me de tão amadas titia Lydia e Quelzinha. Não chegou a conhecê-los? Eles me ensinaram tanto. Tal como família deve ser, ensinar, amar; e ensinar a amar. Foram além! Afirmo que sem eles, talvez como seus filhos, eu também não existiria, não saberia diferenciar um garfo de uma porta. Ah, antes que eu me esqueça: também fui garotinho, dona Cássia. E nada me faria negar que, sem eles, nunca teria aprendido a amar. Porém, já passa da meia-noite. O problema deve ter sido esse. Vivemos nessa era dos industrializados, dos romances de papel plastificado, que somente funcionam em horário comercial. Deve ser, então, por isso que não amo, não escrevo sobre amar, apenas sobre desamar. Porque, afinal, nessas horas, só posso contar dos sentimentos que carrego, dos sentimentos que crio em meu íntimo, dos que forjo em segredo e em silêncio. Apavorados! Eles tão facilmente se assustam… Pobrezinho de mim, vítima dessa situação cruel, logo eu, que os crio e os vejo se esvair ao primeiro espanto.

