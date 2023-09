Moda e Poder

A moda é um sistema que exerce poder sobre as pessoas, mesmo que isso não seja percebido por tais indivíduos. Existem 4 tipos de poder. O primeiro é o poder de recompensa que é atrelado ao prestígio que a pessoa terá perante a sociedade com a aquisição do produto.

O segundo é o poder coercitivo em que a moda dita o que deve ser seguido e, quem não a segue, está fora dos padrões.

O terceiro é o poder de referência que torna a marca como um modelo a ser seguido.