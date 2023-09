Na minha cama eu deito e me perco no pensamento que a sua partida deixou.

Como um despertador insistente, me mantém acordado, lembrando do teu nome.

Teu nome ecoa na minha boca e já são 4 da manhã. Ainda volto pro meu ciclo automático.

Deito e levanto, já levantado, deito. Se tornou rotina. Mas, isso já nem importa mais.

Ela me mata com o teu amor, me afoga.

Ela me afoba e me mata no peito. Mas, já são 5:30 da manhã... O teu horário de sair de fininho da cama e me preparar aquele café.

Você não está aqui e eu tenho que terminar o texto com aquelas frases que tu sabe que eu escrevo.

Mas, sei lá, sinto sua falta, sinto bem no meio do peito. O resto é ódio. Mas, boa parte

É saudade (e insônia) que é da tua parte e arde aqui dentro.