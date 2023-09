Chá de poeta

Escrevo para ti todas as linhas e palavras que o universo poderá me oferecer.

Será para sempre minha musa, aquela que irei oferecer todas as minhas intenções.

É contigo que quero comemorar todas as vitórias e é com você que quero superar as minhas tristezas.