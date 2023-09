Pois bem, do mais belo nada, uma conversa legal com um amigo querido.

A GELADEIRA! - Lembrou ela do afazer doméstico do dia. Conversaram tanto miolo de pote misturado com coisa massa que a bateria social dos dois acabou, dando lugar ao que seria introspecção.

As portas se fecham. A trilha sonora no apto 2001 era uma rave daquelas, já no 2002 me atrevo a dizer que tocava uma mistura de jazz, meio soul.

Arriscando uns passinhos pela cozinha ela se viu com a cabeça leve, os pensamentos estavam adormecidos, não sei.

Narrador: fazia um tempo que não a via assim.