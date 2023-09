Eu acho que minha única forma de escapar das coisas é que eu sempre usei algo para me fazer esquecer daquilo: um sentimento não correspondido, ou por ter sido usado para substituir alguém que não deu certo, ou qualquer coisa além disso.

Meu único escape sempre foram os jogos, pois dentro deles a gente esquece a existência da vida, das pessoas, dos sentimentos de mágoas, perdas e tristezas, no qual iria nos fazer muito mal, até chegar num ponto de chorar.

Felizmente, sempre tive os jogos perto de mim, no qual me ajudou bastante a esquecer muitas coisas que já me aconteceram nessa vida, mas hoje em dia não uso mais pra isso. Eu uso para me divertir e rir. Como nunca fui muito de sair e de ter amigos, meu único e singelo "amigo" que eu tive foi os meus joguinhos.