Conceito da vida

Significa que você vai precisar lidar com pessoas ruins e com as suas escolhas ruins. E que, no fim do dia, você vai sorrir e não reclamar.

"Seja doce"

Significa que você vai precisar vestir essa doçura infinita e qualquer coisa que fuja desse personagem te transforma em alguém amarga e rebelde.

"Seja fácil de lidar"

Significa aceitar tudo, não questionar nada e agradecer pelo pouco que tem.

Os conceitos da vida vão muito além de se tornar a expectativa dos outros, você merece ser além, você merece ser você.