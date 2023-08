Sentimental & Nostálgica

Em completo estado de sentimentalidades e nostalgia, eu enfeito e revisto o cenário das narrativas da vida, em específico esta semana. Um misto de insatisfação externa, agonia e mal-estar criados pelo sistema que nos faz enxergar às claras as mazelas do mundo.

Ainda assim sinto uma certa gratidão de perceber que estou mostrando e protegendo ferozmente quem sou, defendendo os clichês proferidos sem medo de me magoar (de magoar no geral), pois quando se está, por menor que seja, bem consigo, não machucamos os sujeitos que nos rodeiam, principalmente se partirmos da premissa que ''só se oferece o se tem por dentro''.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tem sido tão bom demonstrar atitudes e palavras cafonas que eu tinha p a v o r de esboçar. É sempre assim, quando acho que não posso me apropriar mais, eis que vem um coice de euforia que me dá um empurrão pra frente. E toda vez que eu conseguir me soprar dianteiramente eu farei, farei por mim/para mim e para todas versões que dividem meu corpo.