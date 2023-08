Faz 2 semanas que tá lá, e você não visualizou a mensagem que te mandei. Dói te ver online e saber que tanto faz ou tanto fez eu mandar mensagem pra você, ou qualquer coisa que seja. Não é a primeira vez que isso acontece, nunca liguei muito, mas infelizmente dessa vez não pude deixar de passar. É chato quando você quer conversar com alguém e ela simplesmente não liga, infelizmente isso acaba desgastando e fazendo que ela perca a vontade de te mandar mensagem e até mesmo ter amizade com você. Não existe essa que pessoa é sempre ocupada e nunca tem tempo. A verdade é que não temos tempo para aquilo que não seja do nosso interesse e usando essa frase, termino esse texto em minha folha de caderno molhada com as minhas lágrimas.

