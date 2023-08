Faz uns dias que não me encontro aqui, nem lá. Nem por ali, nem atrás dali, nem em canto nenhum. Nem em mim. Nem em você. Nem em nada. Só nos meus livros. Amo essa desculpa esfarrapada pra me deitar com a inocência didática de livros não didáticos que me ensinam a viver, a me deixar pensar. Criar um livro inacabado de mim, de você, de nós. Nós, sós, dois, juntos por fim, quando mais importa. Igual eu li naquele livro que eu te falei hoje, ontem, anteontem e no mês passado. Talvez, o livro que eu venha te falando a vida toda. O tal livro da vida.

