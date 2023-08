O airbag da cura

A minha relação com a escrita sempre foi de cura — ainda que inicialmente eu não tivesse acesso a esse entendimento. Escrever para mim é expelir do meu corpo, da minha pele e do meu íntimo o tormento que me fere as entranhas. E esse processo pode ser ácido, amargo e violento, mas sempre é necessário.

Escrever é, por muitas vezes, a busca por um alívio que só as palavras afundadas no silêncio do meu peito em chamas é capaz de possibilitar. Às vezes o peso é tão imenso que impede a oratória de se fazer presente e a minha única chance é expulsar do meu corpo aquilo que me fere.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A vida pode ser brutal, mas as palavras podem ser luz no meio do caos. E se elas podem ser luz, por quê não?