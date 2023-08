Coisas óbvias a serem ditas

Um inspirar, um estalo, uma ideia. As mentes criativas utilizam desse dom para criar algo que ninguém nunca pensou. É como mágica a maneira como um conjunto de conexões formam as ideias ou como um conjunto de informações virem criatividade. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Do pensar ao criar, do criar ao transformar. São ações e comportamentos que tornam a vida mais fácil, dinâmica e divertida. As cores, os movimentos, as sensações, tudo em conjunto se torna algo leve que traz a vontade de viver e respirar. Tato, olfato, paladar. Os sentidos nos deixam mais despertos, as texturas, os cheiros, os sentimentos, tudo desperta com mais vivacidade através da alegria. Um momento se torna feliz quando se está onde e com quem quer estar.

O lápis, a mão, uma folha. Na escrita, a criatividade, os sentimentos, os pensamentos, as memórias, as sensações, tudo é posto como uma forma de mensagem que é lida e interpretada da forma de cada um. Depende do leitor interpretar a forma do escritor e compreender o que se foi expirado no texto. A arte, o artista, a obra.