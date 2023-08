A palavra e as coisas

Sempre tive boa relação com as palavras. Por muito tempo, as letras, as histórias, cada vírgula e ponto feito pelos meus autores favoritos era como se fosse uma imersão a um mundo fantástico. Foi com meus escritores favoritos que aprendi a escrever, que pude ser um herói, um vilão, pude chorar por um personagem, pude sair de um mundo real e muitas vezes duro, para contos ilusórios e divertidos, que em momentos difíceis, acalmou minha alma.

Os escritores que li durante minha vida me incentivaram a escrever, a dar nome para as coisas que antes eram apenas ideias em uma mente fértil e jovem, passou a ser um universo de escritos literários e artísticos, onde não mais eu era imerso a mundo de terceiros, agora terceiros eram imersos aos meus mundos, criações, poemas e ideias. As palavras davam vida às coisas, e as coisas davam sentimentos e reflexões às pessoas.

Foi assim que fui transformando sentimentos abstratos, em histórias, para que outras pessoas lessem, e assim também num futuro, pudessem ter uma vontade de escrever, assim como os escritores que eu lia fez comigo. Ser escritor, seja por passatempo, profissão, ou qualquer motivo que seja, é uma maneira de inspirar os outros, e dá cores e valores para a nossa imaginação.