Palavra de oito letras

Palavras são apenas e pequenas, mas é no ínfimo do signo que quem tem dom com as palavras tira leite de pedra para tornar o mínimo em máximo, uma tentativa intensa em tentar aplacar o interior inconstante pertencente só àqueles que a cabeça e o coração têm muito a expressar. Desde Homero, representar a realidade em formas gráficas em papel e derivados se tornou essencial e virou tradução. Mas afinal, no princípio era o verbo e nada mais, o resto é resto que veio depois. Para o verbo existir, precisava também de quem o ouvisse. Ou melhor, lesse. Antes os astros, agora os humanos. Onde o escritor escapa em letrinhas, o leitor se refugia nas entrelinhas, e essa via de mão dupla, na verdade, é equivalente, porque pra escrever, também tem que se ler. E dessa união, estável nasce a literatura, impossível de ser definida, mas que só quem se aventura por seus desafios tece palpites subjetivos sobre o que ela significa para si. A palavra é o início e o fim, e nada melhor que os guardiões de suas peculiaridades para destrinchá-las em seus vazios.