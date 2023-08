O "invisível" é importante

A saúde mental é algo "invisível", por ser furtiva ao se expor. Por conta disso, as pessoas tendem a não apresentar o mesmo interesse em comparação com a saúde física. Por exemplo: quando uma pessoa está com uma ferida exposta, como um braço quebrado com o osso para fora. Ninguém vai chegar naquele indivíduo e falar para engolir o choro, pois não está doendo e que é só "frescura" ou o famoso "mimimi", porque é algo que só de olhar percebemos que dói. Como a dor emocional não é algo que possamos enxergar da mesma maneira, a sociedade tende a não considerar a mesma. Mas, não é porque não está sendo visto, que naquela pessoa não está doendo. Até porque, essa ideia de que temos o poder de ditar o tamanho e a importância do sentimento alheio é um comportamento disfuncional.