Crimes na Biblioteca

Em janeiro comecei o planejamento. Numa quinta feira de março, entrei na biblioteca da escola e me sentei com aquela tensão de quem rela o pé na água obsidiana de um afluente do Estige. Segui o que havia pensando: pus a bolsa no chão e logo fui colocando os livros escolhidos dentro dela.

Os melhores criminosos são os que ninguém imagina. Um aluno quieto e carismático, com o hábito de sempre pegar livros e devolvê-los. Construindo aos poucos aquele momento, me senti imbuído por um medo até então irreconhecido por mim. No meu peito pulsava esse sentimento categórico e julgativo: cometia, ao meu pensar, um crime hediondo.

Não me reconheci naquele momento: nunca havia roubado. Livros ainda menos. Porém, de mim muito foi roubado, retirado e cortado. Pedaços insubstituíveis que só me moldaram, mas nada modificaram a realidade. Seus feitores em nada sofreram, em nada perderam. Raiva, vingança, mudança. Não sei o que me motivou naquele momento. Hoje, continuo com esses livros em minhas estantes, sem nenhum resquício do arrependimento daquela época. Talvez, em certos casos, o mal compense.