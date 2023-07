Hoje é o Dia Nacional do Escritor e acho que posso considerar que é meu dia, já que meu livro "Diário de uma jovem cadeirante" está no forno e, se tudo der certo, será lançado em setembro. Sei que toda escrita nasce da vontade de expressar algo, seja para você mesmo(a) ou para o mundo. No meu caso, foi a de mostrar para as pessoas minha visão de vida sendo cadeirante, colocando uma personagem com deficiência para ser protagonista e falando, dentro de um romance, sobre acessibilidade e inclusão.

Todo livro é um sonho concretizado do autor. É na leitura que nos perdemos em mundos e histórias que nos encantam e que tanto nos ensinam. É com a ajuda dos livros que aceitamos quem somos e descobrimos nosso lugar ao Sol, pois escrever é viver!

Parabéns aos escritores e escritoras do nosso Brasil!